Fortnite: aggiunto il personaggio di Ghost Rider

Nexus War avanza spedita mentre due dei più grandi franchise della moderna industria dell’intrattenimento continuano una collaborazione che sembra destinata al solo successo. Da una parte c’è Fortnite di Epic Games, il colorato battle royale che ha riscritto le regole del genere, dall’altra Marvel che, a partire dall’inizio dell’evento, lo scorso 27 agosto, ha portato sul palcoscenico dell’amatissimo videogioco alcuni dei suoi personaggi più famosi e amati.

Nella Season 4 del secondo capitolo infatti abbiamo potuto apprezzare l’arrivo di eroi e villain di primo livello, come Wolverine, Iron Man e Dr. Doom. Inoltre, come parte di questo straordinario evento, Epic Games ha introdotto le coppe, che permetteranno ai giocatori, se completate, di guadagnare in anticipo delle nuove skin ispirate proprio ai personaggi Marvel. E se uno dei primi eventi di questo genere, iniziato il mese scorso, aveva messo in palio un costume da Daredevil, ecco che ora Epic Games ha rivelato un nuovo ingresso, quello di Ghost Rider.

L’evento inizierà domani, 4 novembre, e darà ai giocatori la possibilità di guadagnare non solo il costume da Ghost Rider ma anche il suo Back Bling. Per poter accedere al torneo bisognerà formare delle squadre da tre giocatori e resistere fino alla fine:

“Marvel Knockout è una variazione di Operation Knockout che vedrà la tua squadra utilizzare dei superpoteri per diventare la migliore del torneo! Combatti al fianco dei tuoi compagni contro i vostri nemici in una battaglia ad eliminazione diretta in 4 round! In ogni round alla tua squadra verrà dato un differente set di abilità per combattere i rivali che avranno dei poteri speculari!”

Per competere bisognerà essere almeno di livello 30 e avere un fattore di autenticazione 2 attivo. Epic Games ha anche confermato che gli ultimi due eventi avranno luogo a cadenza settimanale, l’11 e il 18 novembre.

Insomma, un’altra novità che emozionerà i fan di Fortnite, insieme al possibile ritorno delle skin originali e a tutti i miglioramenti previsti nelle nuove versioni per PlayStation 5 e Xbox Series X e S.