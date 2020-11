Mayhem Brawler: annunciato il nuovo picchiaduro

Hero Concept non è uno studio di videogiochi che sia nuovo a progetti ambiziosi. Già creatore della serie di sparatutto Doughlings, ispirata a Space Invaders, il developer ha annunciato l’arrivo del suo prossimo titolo, il piacchiaduro Mayhem Brawler, che si è imposto fin da subito all’attenzione del pubblico per la sua grafica fumettosa, le sue ambientaioni disegnate a mano e le animazioni frame-by-freame.

Mayhem Brawler sarà un picchiaduro vecchio stampo, dall’ispirazione e dalle atmosfere urban fantasy. Calandoci nei panni di Dolphin, Star e Trouble, tre superpoliziotti, dovremo combattere il crimine tra le strade della città, utilizzando i nostri poteri e tutto il nostro set di abilità, per fermare la furia dei lupi mannari, la magia dei maghi di strada e le gang guidate dai vampiri con fantastiche combo di colpi.

Un gioco in cui però non contano soltanto le botte da orbi. Saranno infatti le nostre scelte a dare forma alla storia e a guidarci verso uno dei tre finali diversi di Mayhem Brawler, il gioco dove ogni angolo ha una storia da raccontare.

Hero Concept ha annunciato l’uscita del gioco con un trailer di lancio a cui potete dare un’occhiata in fondo all’articolo. Il titolo arriverà nel 2021 per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC via Steam.