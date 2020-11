PokerStars sponsorizza il team di sport brasiliani FURIA

Il sito di poker online PokerStars è stato annunciato martedì come nuovo “sponsor principale” dell’organizzazione brasiliana FURIA . Con questo accordo, PokerStars si unisce a HyperX , AOC , Twitch , Nike , Legion by Lenovo , Aim Lab, Nvidia , al sito di scommesse Rivalry, Unilever e al metodo di pagamento GamersCard, come sponsor di FURIA.

I dettagli finanziari sull’accordo non sono stati divulgati.

André Akkari, un co-proprietario di FURIA, è uno dei giocatori di poker professionisti brasiliani più conosciuti al mondo ed è anche sponsorizzato da PokerStars. Prima di fondare FURIA nel 2017 con il CEO Jaime “raizen” Pádua e altri soci, Akkari era un investitore nell’organizzazione brasiliana CNB e-Sports Club, che lo ha introdotto nel mondo degli Esport.

FURIA attualmente schiera una delle migliori squadre di Counter-Strike: Global Offensive al mondo, e recentemente si è assicurata un posto nella franchigia del campionato brasiliano League of Legends ( CBLoL ).