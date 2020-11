DreamHack Sports Games collabora con HyperX per eSuperliga S5

DreamHack Sports Games e la società di periferiche di gioco HyperX hanno annunciato martedì una partnership per la prossima quinta stagione della competizione eSuperliga di FIFA , eSuperliga . I termini finanziari non sono stati divulgati. Secondo i termini dell’accordo, HyperX equipaggerà lo studio eSuperliga e la sala prove dei giocatori con i suoi vari prodotti di gioco.

La stagione 5 di eSuperliga vedrà le squadre FIFA di 15 squadre di calcio in Danimarca in competizione per un montepremi totale di oltre $ 50K USD.

Le squadre partecipanti includono FC Copenhagen, FC Midtjylland, Brøndby IF, Aalborg BK, AC Horsens, Aarhus GF, Esbjerg fB, FC Helsingør, FC Nordsjælland, Hobro IK, Lyngby BK, Odense BK, Randers FC, SønderjyskE e Vejle BK.

La stagione 5, che inizia oggi, sarà trasmessa attraverso il canale televisivo danese TV3 Max e il servizio di streaming video online di Nordic Entertainment Group, Viaplay.