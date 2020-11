Sword of the Necromancer: ecco la demo per PC

Il publisher JanuSoft e il developer Grimorio of Games hanno finalmente rivelato qualcosa della loro ultima fatica, il dungeon crawler roguelike Sword of the Necromancer, rilasciando una demo gratuita (il Prologo) della loro storia, nella sua versione PC su Steam. Inoltre fa oggi il suo esordio il filmato d’apertura del gioco, che è stato realizzato dallo studio d’animazione Sunshine Animation Studio.

Questo interessante titolo parte da una domanda: cosa sareste disposti a fare per riportare indietro qualcuno che amate? Se sapete di essere disposti a tutto, accompagnerete Tama, un ex scassinatore, nella sua missione, con la sua Spada del Negromante, in un’avventura in cui potremo trasformare i nostri nemici in alleati, per raccogliere abbastanza potere da riuscire, infine, a riportare in vita l’amata Koko, la sacerdotessa di cui Tama è innamorato e che è tragicamente morta durante il suo pellegrinaggio intorno al mondo.

Raccogliete un piccolo esercito di mostri, avanzate di livello e migliorate le vostre abilità, fino a che nessuno potrà più fermarvi nel vostro obiettivo.

Riguardo al gioco Grimorio of Games ha dichiarato:

“Sword of the Necromancer è ispirato a giochi roguelike come Enter the Gungeon, i giochi di Zelda in 2D come A Link to the Past e presenta anche delle meccaniche di cattura dei mostri che ricordano Azure Dream. L’obiettivo era quello di creare un sistema di battaglia fluido, con un combattimento testa a testa come focus principale, e contando sull’evocazione dei mostri per azioni e attacchi speciali. Tutto questo concorre a creare una fantastica esperienza di battaglia. Non vediamo l’ora che lo possiate provare voi stessi in questo Prologo demo!”

Sword of the Necromancer è previsto al rilascio per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC (via Steam) il prossimo dicembre, mentre le versioni next-gen per PlayStation 5 e Xbox Series X e S arriveranno in un secono momento.