L’attacco dei giganti sbarca… al college!

Spesso all’interno di diversi fandom si sente qualcuno affermare che l’opera andrebbe fatta studiare all’università, per via dei numerosi significati che custodisce. Il manga e anime che, in questo senso, sembra esserci andato più vicino, è indubbiamente L’attacco dei giganti.

Un utente Reddit, One Happy Melon, ha infatti condiviso un episodio estremamente curioso, capitato a lui e ai suoi compagni di corso, raccontando di quando il professore di Scienze Politiche ha cercato di spiegare alla classe il concetto di imperialismo utilizzando proprio l’amatissimo manga di Hajime Isayama come esempio, e facendo riferimento alla terribile guerra tra la popolazione che vive all’interno delle mura sull’isola di Paradis, gli eldiani, e la nazione di Marley. Una citazione assolutamente imprevista per il fan, che si è però reso conto di quanto L’attacco dei giganti possa essere un’opera profonda, intensa e persino politicamente impegnata.

Con il manga che ormai si avvia alle sue battute finali (il capitolo 134 dovrebbe uscire a giorni) e la quarta e ultima stagione dell’anime, prodotta (forse in più parti) dallo studio d’animazione MAPPA, ormai pronta all’esordio (ancora di più dopo aver annunciato i nuovi membri del cast), sembra che l’opera di Isayama abbia già fatto breccia non solo nei cuori degli appassionati, ma anche nei salotti degli intellettuali e nelle librerie de professori di college.

Chissà, forse un domani potreste ritrovarvi in un’aula universitaria ad analizzare la trama di questa ultima, attesissima stagione, come metafora della politica di decolonizzazione. Questo adesso non possiamo saperlo: sarà proprio la quarta stagione infatti a concentrarsi sulla storia dei rapporti tra Eldia e Marley e a dirci di più sulla loro società. Eppure di una cosa siamo certi: se dovesse mai esserci un corso universitario così, avremmo già il 30 e lode in tasca!