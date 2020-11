Amazon: grossi sconti sugli anime!

Quest’anno, come molti altri rivenditori in giro per il mondo, anche Amazon vivrà un “Black Friday diffuso” con più giornate di sconti spalmate tra novembre e dicembre. Questa nuova formula permetterà sicuramente a molti più utenti di usufruire degli importanti sconti che, solitamente venivano riservati a giornate particolari, come appunto il Black Friday o il Prime Day. E sembra che la compagnia di Jeff Bezos (impegnata recentemente in interessanti accordi anche in ambito Esport) stia preparando una sorpresa succosa anche per gli appassionati di anime, con oltre 700 titoli interessati da un forte sconto.

Infatti sugli acquisti serie tv, film o box set anime andrà calcolato un 20% di sconto ulteriore rispetto a quello generalmente riservato da Amazon ai Blu-ray e ai DVD. Questo include titoli come Your Name, Dragonball Z, La ragazza che saltava nel tempo e molti, molti altri.

Tra i più noti troverete anche:

Fruit Basket (stagione 1, parte 2)

Trigun: Complete Series Box Set

Fire Force (stagione 1, parte 1)

Psycho-Pass (stagione 1)

Tokyo Ghoul (stagione 1)

Fairy Tail: Collection Three

Ghost in the Shell – Arise – Border 3

Si tratta solo di una piccola porzione degli anime che potrete trovare scontati. Per una lista completa non dovrete fare altro che correre qui e affrettarvi: gli sconti speciali riservati agli appassionati di anime potrebbero terminare in qualsiasi momento!