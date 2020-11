Samsung QLED 4K Q95T 55”: la next-gen delle TV

L’arrivo della nuova generazione di console è ormai realtà. Come già abbiamo parlato nelle nostre recensioni di Xbox Series X e PlayStation 5. le innovazioni tecnologiche che le due macchine da gioco hanno implementato nel medium hanno il potenziale di rivoluzionare il medium. Tuttavia per supportare tutte le feature grafiche e non, come il 4K, HDR e 120 FPS, abbiamo bisogno di una monitor o TV che siano in grado di lasciare che i device possano esprimere la loro potenza. Ecco che il televisore Samsung QLED 4K Q95T ci viene in soccorso!

L’elettrodomestico prodotto dall’azienda sudcoreana è disponibile in diverse dimensioni, ma quella provata da noi ha il “modico” valore di ben 55 pollici. Il prezzo del prodotto si aggira sui 1600 euro, ovviamente la variazione è dovuta in base al modello scelto, ed è possibile acquistarlo presso il sito ufficiale dell’azienda. Non vediamo l’ora di raccontarvi tutte le specifiche che offre e, soprattutto, la nostra esperienza “next-gen” che ci ha concesso di fruire!

Samsung QLED 4K Q95T: specifiche tecniche

Display

Dimensione dello schermo: 55″

Risoluzione: 3840 x 2160

Anti Reflection Screen: Sì

Video

Processore: Processore Quantum 4K PQI (Picture Quality Index): 4300 HDR (High Dynamic Range): Quantum HDR 2000 HDR 10+ : Sì Contrast: Direct Full Array 16x HLG (Hybrid Log Gamma): Sì Color: 100% Volume Colore Quantum Dot Dual LED: N/D Viewing Angle: Ultra Viewing Angle Micro Dimming: Ultimate UHD Dimming Pro Local Dimming: Direct Full Array Auto Depth Enhancer: N/D Contrast Enhancer : Sì Modalità Film : Sì Supporto Natural Mode: Sì



Audio

Dolby Digital Plus: Sì Dolby 5.1 Decoder: Sì Object Tracking Sound: OTS Q-Symphony: Sì Dialog Enhancement: Sì Audio Pre-selection Descriptor: Sì Potenza Audio (RMS): 60W Tipologia Altoparlanti: 4.2.2CH Woofer: Sì



Un design pulito e minimal

Tutti gli appassionati conoscono che l’azienda asiatica è maestra nello sviluppare prodotti dal design minimal, ma d’impatto. Anche questo è il caso della TV Samsung QLED 4K Q95T. Come già è possibile osservare dalle immagini, il device è caratterizzato da una semplice forma rettangolare. Quest’ultima, è priva di bordi marcati e altre colorazioni che non siano nere.

Lo stesso Samsung Smart Control, il quale sarà necessario poiché è il dispositivo che ci consentirà di collegare tutti gli input video, alimentatore e addirittura uscita dell’audio, mantiene la stessa tonalità. Solo il telecomando, di esigue dimensioni e poco ingombrante, è grigio, con alcune parti metallizzate. Nel complesso, l’elettrodomestico risulta molto pulito nella sua presentazione. Ciò consente un facile abbinamento ad un soggiorno o sala dedita al gaming. Anzi, oseremo dire che non c’é un ambiente in cui il Samsung QLED 4K Q95T possa sfigurare o risultare fuoriluogo. A maggior ragione, è possibile fissare il televisore sul vostro muro poiché è installata una montatura di tipo VESA.

Lo stesso encoder può essere posizionato ovunque e riuscirà a sfoggiare la sua bellezza. Insomma, che abbiate intenzione di comprare una PlayStation 5 o Xbox Series X/S, non avete assolutamente nulla di cui preoccuparvi sul valore estetico che riuscirete ad ottenere con questa combinazione.

La next-gen a portata di mano

I più esperti lìavranno già intuito dalla tabella delle specifiche tecniche, tuttavia, lo specifichiamo lo stesso per i meno abbienti al settore tecnologico. La TV Samsung QLED 4K Q95T, come lo stesso nome ci fa’ capire, supporta la risoluzione sopracitata ed ha un refresh rate di ben 60 hertz.

Sebbene non neghiamo che questo prodotto non sia il miglior acquisto se siete alla ricerca delle performance, possiamo assicurarvi con tranquillità che la resa grafica finale offerta è ottima. Non avrete di che preoccuparvi durante le vostre sessioni di gioco e l’ottimizzazione visiva adottata. Infatti, il televisore comprende di un’entrata HDMI dedicata proprio al gaming. Ciò vuol dire che collegando la nostra console ad essa potremo usufruire di tutte le feature messe a disposizione dalla next-gen.

Tra le varie funzionalità dell’elettrodomestico è anche possibile trovare il supporto dell’HDR, per cui è possibile sprigionare al massimo la grafica dei nostri giochi preferiti. Dulcis in fundo, il refresh rate è di ben 60 hertz, ma con la sopracitata Game Mode è possibile sbloccare i 120Hz. Sicuramente un valore perfetto, visto che è il numero di FPS massimo raggiungibile dall’attuale annata di macchine da gioco. Il FreeSync è un’altra feature compresa dal televisore, per cui viene sfruttata l’invenzione di AMD che possiedono diversi monitor adibiti alla ludicità. Inoltre, il Samsung QLED 4K Q95T è uno smart device. Quindi se avete intenzione di godervi una bella serata guardando film o serie TV in streaming, potete tranquillamente mettervi comodi e con un semplice click sul telecomando iniziare il momento di relax!

Dulcis in fundo, lo Samsung Smart Control ha un sistema audio integrato con woofer e Dolby 5.1. Di certo non è il top di gamma per gli audiofili, ma stiamo pur sempre parlando di un accessorio default che riesce a farsi rispettare, comparato alla media attuale.

Il nuovo mondo dei videogiochi ha già ricevuto console all’altezza di soddisfare ciò che la community sta ricercando da diverso tempo, ma è solo grazie a periferiche come questa che saremo in grado di goderci al massimo delle prestazioni le nuove invenzioni di casa Microsoft e Sony.