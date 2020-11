Xbox One: le migliori esclusive della generazione

Tra poco meno di una settimana in tutti i negozi di videogiochi saranno disponibili le due proposte di Microsoft per la next gen. Parliamo ovviamente di Xbox Series S e Xbox Series X, che andranno dunque ad affiancarsi a Xbox One S e Xbox One X. Sembra dunque il momento perfetto per provare a fare un breve ma intenso recap delle migliori 10 esclusive del colosso di Redmond, esclusive che ovviamente sono disponibili anche su PC grazie a Xbox Game Pass. Complice anche la retrocompatibilità, in aggiunta, se avrete modo di scoprire qualche titolo nuovo potrete giocare fin da subito sulle nuove piattaforme.

Remedy e i viaggi le teorie della fisica: Quantum Break

Già dai tempi di Alan Wake, Remedy Entertainment era affiancata al marchio Xbox. L’uscita di Control però, pubblicata da 505 Games, ha praticamente rotto il patto tra gli svedesi e gli americani, permettendo di godere in questa generazione di un prodotto di Sam Lake anche su altre piattaforme ma prima del publishing deal con il publisher italiano Remedy ha prodotto Quantum Break, un action in terza persona che propone argomenti come la fisica e la manipolazione del tempo. Un progetto sicuramente interessante, che rispecchia appieno la filosofia dello studio di sviluppo. Un prodotto imperdibile se siete amanti del genere e se avete voglia di gustare qualcosa di completamente atipico almeno sotto l’aspetto della trama.

Il ritorno di Master Chief con Halo 5: Guardians

Forse non sarà il migliore della serie ma Halo 5: Guardians è il giusto continuo alle avventure di Master Chief. Il comparto single player è sicuramente sotto tono rispetto ai fasti del passato, ma il multiplayer ha saputo regalare ore e ore di divertimento. Una vera e propria killer application che ha saputo intrattenere per quasi cinque anni i fan. Il trattamento di Microsoft verso la serie è comunque di riguardo e se per caso non avete mai giocato il franchise potete recuperarlo con la Master Chief Collection, che vi permetterà dopo svariate ore di gioco di poter godere anche voi dell’ultimo capitolo originale.

Rare tra i videogiochi e i GdR cartacei con Sea of Thieves

Lo scetticismo intorno a Sea of Thieves era lecito: Rare allo sviluppo di una sorta di MMO? Insomma, i dubbi c’erano eppure a distanza di circa due anni dallo sviluppo oggi il nuovo titolo dei britannici è sicuramente una perla che va ad arricchire il panorama delle esclusive Xbox One, offrendo un’esperienza vicinissima a quella dei vecchi giochi di ruolo cartacei. Il tutto confezionato nello stile Rare, quindi con tanto umorismo e un design decisamente divertente. Salpare i Sette Mari non è mai stato così divertente.

Ingranaggi di guerra che cambiano: The Coalition guida il nuovo Gears 5

Forse più del quarto capitolo, Gears 5 è l’esempio perfetto di come The Coalition sia stata in grado di lavorare e mettere a disposizione dell’utenza Xbox One e PC (tramite il Game Pass) un vero e proprio third person shooter con tutti i tasselli al posto giusto. Una campagna single player con un buon ritmo e tanto divertimento e un comparto online supportato alla perfezione. Gears 5 è sicuramente uno dei must have di Xbox One e merita in pieno di essere giocato dall’inizio alla fine da tutti coloro che cercano un’esperienza di gameplay solida e lunghe ore di divertimento con gli amici in un multiplayer quasi perfetto.

Creative Assembly per l’importante Halo Wars 2

La serie sembrava essersi arenata ma Phil Spencer e tutta la divisione Xbox ha fatto il miracolo, permettendo al franchise di Halo Wars di tornare in vita. Nasce così Halo Wars 2, strategico in tempo reale che si va a collocare tra gli eventi di Halo 5: Guardians e quelli di Halo Infinite. Il suo arrivo ha rappresentato un grande momento di gioia per i fan del genere e anche chi di solito non è avvezzo ad un’azione più ragionata dovrebbe concederli una chance. D’altronde è sempre Halo, anche se in una forma diversa.

Insomniac con Microsoft? Sì, per Sunset Overdrive

Prima di diventare First Party di PlayStation, Insomniac Games pubblicò alcuni giochi multipiattaforma e un’esclusiva Xbox One. Parliamo ovviamente di Sunset Overdrive, un assurdo action in terza persona con alieni ed energy drink. Le premesse per fare bene ovviamente c’erano tutte ma forse all’epoca la divisione gaming di Microsoft non riuscì a crederci troppo. Il risultato? Poche vendite e un gioco passato in sordina che però merita comunque di essere recuperato. Sempre che riusciate a sopportare i livelli di follia presenti.

Rare ci riprova e va sul sicuro con Battletoads

Dopo aver concluso i lavori su Sea of Thieves, Rare è riuscita comunque a sfornare un’altra esclusiva per Xbox One. Parliamo ovviamente di Battletoads, che torna così sulle scene con un nuovo e divertentissimo capitolo in 4K. Animazioni bellissime, un gameplay solido e l’immancabile cooperativa. Una formula vincente per una delle esclusive migliori disponibili sulle console Microsoft, anche se purtroppo non pubblicizzata a dovere almeno rispetto ad un altro concorrente, ovvero Flight Simulator (quest’ultimo disponibile però su PC).

Turn10 non molla e rilancia con Forza Motorsport 7

Il miglior racing game di questa generazione è approdato su Xbox One. Parliamo ovviamente di Forza Motorsport 7, sviluppato da Turn 10 Studios. Forte di un motore grafico da brivido, in grado di far ottenere risultati magnifici anche sulla versione base della console di casa Microsoft, il titolo ha saputo raccogliere pareri positivi da parte della critica (tanto da aggiudicarsi il premio come miglior racing game ai The Game Awards del 2017) e soprattutto da parte dei giocatori, che continuano ancora oggi a popolare i server del gioco grazie ad una corposa modalità multigiocatore. Imperdibile per tutti gli amanti delle quattro ruote.

Zombie, sopravvivenza e amici: la formula di State of Decay 2

I giochi a tema zombie si assomigliano oramai un po’ tutti. Questo fino a quando non si mette mani sul franchise di State of Decay, che con il secondo capitolo ha realizzato un altro, grande miracolo. Si tratta infatti di un survival games, giocabile anche in cooperativa, che riassume al meglio l’esperienza à la The Walking Dead. In una continua ricerca di risorse e combattimenti contro i non morti il divertimento è alle stelle.

Obsidian e il mini mondo: ecco Grounded

L’acquisizione di Obsidian fece subito ben sperare per delle esclusive single player da pubblicare su Xbox One. Il primo gioco del team di sviluppo a vedere la luce sulla nuova piattaforma però non è un gioco di ruolo da 100 e più ore ma… un survival game. In miniatura. Si tratta ovviamente di Grounded, che trasporta i giocatori in un mondo dove tutto è più grande (in una sorta di remake del film Tesoro.. mi si sono ristretti i ragazzi!) e li chiede semplicemente di sopravvivere. Un concept originale affiancato agli elementi classici del genere: la formula è un’immediato successo ed è anche una delle esclusive più fresche e interessanti del panorama di Xbox.