Among Us: il nuovo aggiornamento risolve il problema hacker

InnerSloth ha trovato finalmente una soluzione al problema hacker di Among Us che ha afflitto i fan del titolo negli ultimi tempi. Gli sviluppatori hanno recentemente pubblicato un nuovo aggiornamento di del gioco e, secondo le note allegate, la patch cerca di risolvere il problema degli hacker anche se non elimina tutti i cheat attualmente disponibili per il gioco, riesce lo stesso a neutralizzarne la maggior parte. Il nuovo aggiornamento introduce anche una serie di modifiche: i giocatori ora hanno la possibilità di rimuovere completamente la barra delle applicazioni utilizzando la modalità invisibilità del gioco e sabotare le comunicazioni su MIRA che cancellerà i registri di sicurezza e dovrebbe dare agli Impostor maggiore libertà sulla mappa per uccidere i Crewmate.

InnerSloth ha in qualche modo affrettato questa patch in modo che potesse provare a tenere sotto controllo la situazione degli hacker il prima possibile e, così facendo, ha generato alcuni nuovi bug e glitch in Among Us che i giocatori sicuramente non tarderanno ad individuare. Gli aggiornamenti per risolvere questi bug usciranno molto presto, ma il processo sarà più lento degli aggiornamenti anti-cheat, quindi i giocatori dovranno pazientare. le note sulla patch rendono note anche alcuni dei piani futuri che InnerSloth ha in mente per Among Us. Gli sviluppatori sperano di aggiungere account al gioco che permetteranno ai giocatori di segnalare hacker e cheater; prevedono di aggiungere una nuova mappa di Among Us che sarà più grande di Polus e Henry Stickman; prevedono di tradurre il gioco in più lingue. Among Us è su Mobile e PC.