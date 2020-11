No Time to Die: il personaggio di Rami Malek sarà il più cattivo tra tutti gli antagonisti di Bond

Finora nella serie di cattivi del James Bond di Daniel Craig, abbiamo avuto personaggi forti come Mads Mikkelsen, Jesper Christensen, Mathieu Amalric, Javier Bardem, Christoph Waltz, Dave Bautista e Andrew Scott. Ora, nell’ultimo colpo di Craig al ruolo, il purtroppo ritardato No Time to Die, un recente vincitore all’Oscar si aggiunge alla lista: Rami Malek. E secondo un profilo recente dell’attore su GQ, molti membri del team creativo del film insistono sul fatto che Malek interpreta Safin come il cattivo più grande, più spaventoso e più sconvolgente di Bond mai visto. In altre parole, il regno di Craig come Bond sta finendo col botto. Malek conosceva la posta in gioco gigantesca di assumere questo ruolo nel film e lo hanno eccitato. Ecco quanto dichiarato a GQ:

“È un film di 007, amico. Fanno parte della nostra storia cinematografica. Un’opportunità per andare faccia a faccia, testa a testa con Daniel e dare loro tutto quello che ho? Questo è qualcosa a cui guarderò indietro in futuro.”

E lo stesso Daniel Craig, con la sobrietà tipicamente inglese, concorda con Malek:

“Quando lavori con Rami, sai solo che è consapevole di tutte queste cose. Ha questo cervello grande e attivo, quindi so che sta premendo tutti i pulsanti giusti … Rami mi conosce. Capisce il peso di ciò che sta interpretando. Capisce che interpreta un cattivo di Bond: cosa significa, cosa significa storicamente e i tipi di cattivi di Bond che sono venuti prima. Rami è davvero bravo nel suo lavoro.”

Per sviluppare la sua interpretazione del cattivo, Malek si è seduto con il regista Cary Joji Fukunaga per discutere cosa ci spaventerebbe veramente. È quel senso di paura che lo contraddistingue. Lo stesso Fukunaga ha detto che questa intensità nella malvagità, forse più simile a un cattivo dell’orrore che ad un criminale di spionaggio tradizionale, è stata incorporata nell’intensità del film generale. Sembra che No Time to Die sarà la perfetta fusione della posta in gioco globale dei primi film di Bond con l’intensità chiusa dei film con Daniel Craig. Solo il tempo ce lo dirà. No Time to Die dovrebbe arrivare nelle sale cinematografiche il 2 aprile 2021.