Sakura Kakumei: il quarto trailer introduce nuovi personaggi

L’editore Sega e lo sviluppatore Delightworks hanno rilasciato un nuovo trailer per Sakura Kakumei: Hanasaku Otome-tachi che introduce i personaggi delle divisioni Aogashima e Kyushu Flower di Imperial Combat Revue. Di seguito una panoramica sul quarto trailer:

Il trailer, che ha debuttato come parte del quarto Rapporto sul quartier generale di Aogashima, introduce i seguenti personaggi:

Imperial Combat Revue: Aogashima Flower Division

Shino Sakura (doppiato da Moeka Kishimoto)

Fuka Aoshima (doppiato da Ayu Matsuura)

Asebi Mikohama (doppiato da Yuuko Natsuyoshi)

Imperial Combat Revue: Kyushu Flower Division

Mamiya Usumi (doppiata da Mitsuho Kambe)

Yu Takachiho (doppiato da Minami Takahashi)

Rin Shiranui (doppiato da Kotomi Aihara)

Mei Kokonoe (doppiato da Yukiko Motoyoshi)

Himeka Tenjin (doppiato da Sachika Misawa)

Angelica Tamano (doppiata da Rina Endou)

Kusuno Imari (doppiato da Hitomi Sasaki)

Sega ha anche annunciato che lancerà il trailer del quinto Rapporto sul quartier generale di Aogashima il 13 novembre e ha aggiunto una nuova ricompensa per l’obiettivo di 300.000 pre-registrazioni per gli YouTuber virtuali Fubuki Shirakami e Marine Houshou che appariranno nel gioco come doppiatori. Attualmente oltre 200.000 utenti si sono pre-registrati. Sakura Kakumei: Hanasaku Otome-tachi uscirà per iOS tramite App Store e Android Google Play nel 2020 in Giappone. Leggi di più sul gioco qui.