Twin Mirror: annunciata l’uscita del trailer prima dei pre-ordini

L’ultimo gioco di Bandai Namco e Dontnod, Twin Mirror è stato originariamente annunciato nel 2019, ma è stato poi ritardato e riorganizzato in vari episodi per offrire un’esperienza narrativa single player. Oggi è stato annunciato che uscirà il trailer del titolo prima della data di inizio dei pre-ordini. Il trailer è breve solo 30 secondi e mostra fin da subito l’ambientazione della piccola città e il mistero che i giocatori dovranno risolvere.

Uno degli aspetti chiave del titolo e che non è visibile nel trailer ma i fan troveranno nel gioco, è lo stendardo che servirà per aiutare a risolvere gli oscuri segreti della città. Proprio come i precedenti giochi di Dontnod, il titolo sembra essere molto guidato dalla narrativa e incentrato sulla scelta e le conseguenze. Twin Mirror uscirà il primo dicembre per PlayStation 4, Xbox One e PC.