Stranger Things: lo script della stagione 4 è eccezionale grazie al ritardo

La pandemia ha avuto un impatto significativo sulla produzione di moltissimi film e serie tv, non solo per la quarta stagione di Stranger Things. Le date di uscita vengono posticipate dappertutto, alcune produzioni hanno interrotto il lavoro a causa di casi COVID confermati, e poi alcuni spettacoli vengono cancellati nonostante i rinnovi precedenti a causa delle circostanze attuali. Non c’è modo di minimizzare gli effetti devastanti che la pandemia sta avendo sul settore, ma è necessario cercare un lato positivo in qualunque situazione, e apparentemente Stranger Things 4 ha sfruttato per il meglio questo ritardo imposto.

All’inizio di ottobre Collider aveva dichiarato che le riprese erano iniziate per la quarta stagione della fortunata serie Netflix per gentile concessione di una foto condivisa sull’account Twitter ufficiale di Netflix. Anche se la foto era un segno incoraggiante che le cose stavano andando avanti di nuovo, non si può fare a meno di chiedersi quanto questo ritardo abbia davvero influenzato la produzione e cosa cambi sulla data di uscita della stagione.

Durante una recente chiacchierata con il produttore esecutivo Shawn Levy per la sua nuova serie Netflix, Dash & Lily, ha offerto un breve aggiornamento su Stranger Things, che includeva un piccolo dettaglio sul loro processo che potrebbe aver cambiato in meglio ls produzione:

“Dirò solo che la pandemia ha decisamente ritardato le riprese e quindi il lancio della nostra attuale stagione 4, la cui data è ancora da definire. Ma ha avuto un impatto molto positivo consentendo ai fratelli Duffer, per la prima volta in assoluto, di scrivere l’intera stagione prima di girarla e di avere il tempo di riscriverla in un modo che raramente avevano prima, quindi la qualità di queste sceneggiature è eccezionale, forse meglio che mai.”

Essendo bloccati in questo limbo in cui probabilmente stiamo aspettando più a lungo di quanto originariamente previsto per la quarta stagione dello spettacolo, sicuramente aiuta tenere a mente che vedremo alcune delle loro migliori sceneggiature mai scritte. Vi terremo aggiornati!