The Mandalorian: smentite le voci di un cameo dell’attore che interpreta Darth Maul

Alcuni rumor hanno affermato che l’attore che interpreta Darth Maul, Sam Witwer, avesse fatto un cameo della prima puntata della seconda stagione di The Mandalorian. È stato però comunicato sui social che in realtà il vero attore di quel personaggio era Josh Moreno. È stato lo stesso Moreno a sottolineare le inesattezze di questi rumor con un post su Twitter, prima che Witwer facesse eco a quei commenti.

Tuttavia, con Witwer che ha doppiato Maul per Star Wars: The Clone Wars, Star Wars Rebels e persino Solo: A Star Wars Story, è stato un componente chiave del franchise negli ultimi anni, quindi non possiamo escludere che possa apparire ad un certo punto nel futuro della serie. Anche se l’attore potrebbe non aver confermato che sarebbe apparso nella seconda stagione della serie, all’inizio di quest’anno ha condiviso quanto fosse impressionato dai punti della trama che gli sono stati rivelati dal produttore Dave Filoni.

“Ci sono cose che [Dave Filoni] ha portato avanti nella seconda stagione di The Mandalorian che lasceranno a bocca aperta le persone. Perché il fatto è che Dave e George [Lucas] hanno sempre avuto lo stesso istinto quando si trattava di questo.”



Witwer ha poi continuato descrivendo in dettaglio le somiglianze tra Dave Filoni e George Lucas, spiegando:

“E questo è quello che chiedevano loro: “Ok, dobbiamo raccontare una storia sulle streghe”. E poi si sedevano e dicevano: “Beh, abbiamo qualcosa del genere in Star Wars? E le Sorelle della Notte di Dathomir. Sono streghe”. Sì, okay, aspetta un secondo ora, [George e Dave] entrano e guardano i disegni e guardano come appaiono e dicono, “Sì, va bene così”. E a volte [George e Dave] dicevano, ‘Oh, non va bene, in realtà dobbiamo farlo invece, giusto?’ “

Con la prima stagione di The Mandalorian e la premiere della seconda stagione, la serie ha dimostrato di fare riferimenti ad angoli oscuri della galassia, molto molto lontani, quindi nonostante Witwer non sia ancora apparso, sicuramente non saremmo sorpresi se facesse un cameo, anche in qualità di “Villager # 4” Vi terremo aggiornati, nel frattempo potete trovare tutte le novità su film e serie tv nella nostra sezione Movies.