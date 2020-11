Assassin’s Creed Valhalla: evento streaming di Odin’s Hootenanny

L’ultimo titolo della lunga serie di Ubisoft, Assassin’s Creed Valhalla uscirà tra una settimana come titolo di lancio per PlayStation 5 e Xbox Series X, nonché sulle piattaforme current-gen. Per celebrare l’imminente rilascio, Ubisoft ha pianificato uno spettacolo di varietà digitale chiamato Odin’s Hootenanny, che inizierà venerdì 7 novembre alle 9:00 ora del Pacifico. L’evento celebrativo presenterà alcuni media online e sarà ospitato da Danny Wallace, che ha scritto e recitato in numerosi giochi di Assassin’s Creed risalenti ad Assassin’s Creed 2. Odin’s Hootenanny includerà giochi, pannelli di discussione, e sfide per mostrare il gioco di ruolo d’azione in arrivo. Odin’s Hootenanny includerà una serie di eventi per celebrare tutto ciò che riguarda Assassin’s Creed Valhalla.

Di seguito una scaletta riguardante i vari argomenti che saranno discussi durante l’evento:

Eivor critica le abilità vichinghe di IGN: Magnus Bruun, l’attore che ha doppiato Eivor , il protagonista principale di Assassin’s Creed Valhalla , fornirà un commento dal vivo mentre due anime coraggiose, Amy Mallett e Stevie Coales, tentano di sopravvivere nel Leicestershire dei secoli bui.

I BAFTA presentano The Art of Storytelling: la conduttrice Elle Osili-Wood parlerà con il regista narrativo di Assassin's Creed Valhalla Darby McDevitt per esplorare la narrazione nel gioco.

Xbox On presenta Assassin 's Creed Valhalla su Xbox Serie X: Un esteso gameplay rivelare di Assassin' s Creed Valhalla in esecuzione sulla nuova Xbox Serie X .

Modern-Day Flyting: il rapper e cantautore inglese Dan Bull, noto per le sue canzoni sui videogiochi e altri argomenti, affronterà il rapper e attore Lethal Bizzle in un moderno concorso di flyting, che era una competizione poetica del XV e XVI secolo analogo alle odierne battaglie rap.

Un Gameshow molto vichingo: per concludere la celebrazione dell'imminente uscita di Assassin's Creed Valhalla , alcuni dei più noti presentatori e creatori di contenuti del Regno Unito saranno divisi in due squadre. Bex Bomb, Elle Osili-Wood, Gav Murphy e Marcus Bronzy si sfideranno in una serie di sfide a tema vichingo come il lancio dell'ascia e un gioco di Kerplunk, il tutto supervisionato da un vero corvo di nome Loki.

Sviluppato da Ubisoft Montreal, Assassin ‘s Creed Valhalla è il dodicesimo capitolo del franchise di videogiochi nata nel 2007. L’ultimo titolo è ambientato nell’anno 873 d.C. e racconta una versione alternativa della dell’invasione vichinga della Gran Bretagna. I giocatori visiteranno una serie di luoghi della vita reale in Assassin’s Creed Valhalla durante il viaggio dalla Norvegia all’Inghilterra, mentre incarnano Eivor, un predone vichingo che viene coinvolto nella lotta incessante tra la Confraternita degli Assassini e l’Ordine dei Templari. Assassin’s Creed Valhalla uscirà per PC, PS4, Xbox One e Xbox Series X il 10 novembre, seguito da una versione per PS5 il 12 novembre.