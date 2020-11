Borderlands 2: è finalmente disponibile il nuovo DLC su Switch

Il contenuto scaricabile di Borderlands 2 Commander Lilith & the Fight for Sanctuary è ora disponibile per Switch tramite il Nintendo eShop, come annunciato dall’ editore 2K Games e dallo sviluppatore Gearbox Software. Gli utenti che possiedono Borderlands: Legendary Collection o Borderlands: The Handsome Collection per Switch possono richiedere la loro copia di Borderlands 2: Commander Lilith & the Fight gratuitamente fino al 3 dicembre. Ecco una panoramica del contenuto del DLC:

Il quinto componente aggiuntivo della campagna per Borderlands 2, Commander Lilith & the Fight for Sanctuary racconta gli eventi che hanno portato a Borderlands 3 e introduce alcuni nuovi elementi. Combatti le forze di Dahl e le varie mutazioni della flora e della fauna locali in aree inesplorate di Pandora. Incontra nuovi boss e ottieni bottini di alto livello, nonché opzioni di personalizzazione per i tuoi cacciatori e veicoli del vault. Introduce anche un nuovo limite di livello, che ti consigliamo di raggiungere se prevedi di mettere alla prova le tue abilità nei due nuovi livelli di fine gioco.

Per accedere al contenuto Commander Lilith & the Fight for Sanctuary dopo averlo installato, basta recarsi nella nuova posizione Fight for Sanctuary da qualsiasi stazione di viaggio veloce. I Vault Hunter per questo DLC di Borderlands 2, devono aver raggiunto come minimo il livello 30. Se non lo fai, e sei ansioso di iniziare, hai la possibilità di creare un nuovo cacciatore della Cripta di livello 30 dalla schermata Seleziona personaggio che verrà caricato automaticamente all’inizio del nuovo DLC. Commander Lilith & the Fight for Sanctuary è stato lanciato per la prima volta per PlayStation 4, Xbox One e PC nel giugno 2019.