Soul della Pixar avrà due colonne sonore

Al momento vi è solo una certezza per il Natale 2020: l’uscita di Soul della Pixar. Il 25 Dicembre sarà disponibile su Disney+ l’ultimo lungometraggio diretto da Pete Docter e, tanto per alzare ancora di più le aspettative, Walt Disney Records rilascerà ben due album con la colonna sonora prima dell’uscita del film. La musica, protagonista indiscussa da Bambi a Coco, rafforza il suo ruolo nell’essere scopo ultimo della “vita” del personaggio principale Joe Gardner pronto a tutto per realizzare il sogno di esibirsi davanti a un pubblico.

Da qui la necessità dei due album: uno seguirà la composizione originale di Trent Reznor & Atticus Ross mentre l’altro sarà incentrato sugli arrangiamenti jazz di Jon Batiste. I primi hanno lavorato a diverse composizioni di successo, per esempio collaborando con David Fincher per Gone Girl, The Girl with the Dragon Tattoo, The Social Network per il quale il duo ha guadagnato un Oscar nella categoria “miglior colonna sonora originale”. Jon Batiste è conosciuto come direttore d’orchestra nel The late show with Stephen Colbert, codirettore artistico presso il National Jazz Museum a Harlem e per la nomination ai Grammy nel 2019.

Se state già pensando ai regali di Natale sappiate che i vinili di entrambe le versioni della colonna sonora di Soul sono già disponibili in preordine su Amazon, la data di rilascio è prevista per il 18 Dicembre 2020. Ora non ci resta che aspettare l’uscita del film!