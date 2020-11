Horizon Zero Dawn: disponibile la patch 1.07

È stato all’inizio di quest’anno che Sony e Guerilla Games hanno rilasciato Horizon Zero Dawn per PC, e sembra essere stato un vero successo. Sebbene abbia una prospettiva entusiasmante, il lancio iniziale per la versione PC è stato piuttosto approssimativo, da un livello tecnico con molti problemi e scarsa ottimizzazione. Guerilla Games ha lavorato duramente per appianare le cose con molti aggiornamenti, e oggi abbiamo una versione del titolo decisamente più performante.

L’aggiornamento 1.07 è infatti ora attivo per quelli per la versione PC. Aggiunge diverse correzioni con quella principale che prende di mira il filtro anisotropico, che ora si dice funzioni correttamente, così come le modifiche al modo in cui gli shader sono ottimizzati, inclusa la riduzione dell’impostazione di ottimizzazione obbligatoria. È un aggiornamento relativamente piccolo rispetto ad alcuni degli altri, ma lentamente stiamo ottenendo una solida porta da questa cosa. Ad ogni modo, potete leggere qui la nostra recensione per il titolo.

Horizon Zero Dawn è ora disponibile per PlayStation 4 e PC. L’aggiornamento 1.07 è ora disponibile per la versione PC. Il sequel, Forbidden West, uscirà nel 2021 per PlayStation 5 e PlayStation 4.