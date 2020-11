Risk of Rain 2: nuovo update risolve diversi bug

Risk of Rain 2 di Hopoo Games ha ricevuto un nuovo aggiornamento, anche se non è niente di troppo importante. Aggiunge una nuova fase, Sundered Grove, ma lo scopo principale è correggere bug come i modificatori di Eclipse 3 che si applicano ai nemici. Il boss finale dovrebbe anche essere meno fastidioso con le sue onde d’urto che non si innescano un tempo aggiuntivo per ogni client remoto.

Altre correzioni includono le tracce musicali che sono più vicine alle loro versioni OST; stringhe di localizzazione aggiornate; e dei nodi fluttuanti a Sundered Grove. La vera domanda ora è se questo è l’aggiornamento che aggiunge tutto il contenuto tagliato durante lo sviluppo o solo una piccola parte di esso. Ci sarà almeno un altro passaggio di feedback, quindi aspettatiamoci più correzioni.

Per il futuro, Hopoo Games sta cercando di rilasciare espansioni a pagamento aggiungendo una sorta di supporto per il modding. Dovremo aspettare maggiori dettagli sullo stesso. Nel frattempo, Risk of Rain 2 è disponibile per Xbox One, PS4, PC e Nintendo Switch con l’aggiornamento 1.0 recentemente in arrivo su console.

Correzioni di bug: