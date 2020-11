Annunciato Leisure Suit Larry Wet Dreams Dry Twice su console

Il publisher Assemble Entertainment e lo sviluppatore CrazyBunch sono felici di annunciare che la leggendaria avventura punta & clicca, Leisure Suit Larry – Wet Dreams Dry Twice‘ arriverà su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Dopo un lancio di successo su PC tramite Steam (85%) e GOG (4.1), la nuova avventura di Larry arriverà nella Primavera 2021 per le console dell’attuale generazione. La versione console sarà disponibile anche in digitale tramite il PSN Store, Microsoft Store e Nintendo eShop. Il predecessore “Leisure Suit Larry – Wet Dreams Don’t Dry” ha venduto più di 100,000 copie sin dal lancio di Novembre 2018 ed è disponibile per PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch.

Inoltre Koch Media e Assemble Entertainment collaboreranno per portare ‘Leisure Suit Larry – Wet Dreams Dry Twice‘ in edizione fisica su PlayStation 4 e Nintendo Switch. Il gioco sarà disponibile presso retailer selezionati in Germania, Svizzera, Austria, Francia, Spagna, Andorra, Portogallo, Italia, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Repubblica Ceca, Regno Unito, Irlanda, Danimarca, Svezia, Norvegia, Finlandia e Islanda grazie a un accordo di distribuzione fisica tra Assemble Entertainment e Koch Media.

Ecco alcuni dettagli sul titolo: