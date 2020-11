Override 2 Super Mech League: annunciata la data d’uscita

Il pubisher Modus Games e lo sviluppatore Modus Studios Brazil hanno annuciato la data d’uscita di Override 2 Super Mech League. Il gioco sarà disponibile su PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC tramite Steam dal 22 dicembre.

Il titolo arriverà in edizione standard in digitale, e con la “Ultraman Deluxe Edition”, sia fisicamente che digitalmente. Quest’ultima include il pass stagionale e degli oggetti cosmetici extra (Ultraman e altri tre personaggi dell’anime Netflix come personaggi giocabili).

Modus Games ha anche rilasciato un nuovo video, che potete vedere qui sotto, che fa una panoramica del gioco, commentato dagli stessi sviluppatori e che mostra il nuovo sistema di combattimento, che combina “gameplay accessibile” con “attacchi veloci, movimenti fluidi e combo assolutamente devastanti”.

Si può preordinare o aggiungere il gioco alla lista dei desideri dal sito ufficiale: https://modusgames.com/override-2-super-mech-league/

Presentato alla gamescom 2020, queste le caratteristiche di Override 2 Super Mech League attraverso la pagina Steam:

• Modalità Carriera: Combatti nelle Leghe Mech e raggiungi nuove vette, puntando a essere il miglior pilota di mech. Rappresenta il tuo Club e lavora insieme ai suoi membri per ottenere influenza e ricompense!

• Risse Classificate: Entrano due Mech, ne esce uno. Combatti i tuoi avversari e sali di rango per diventare un pilota leggendario.

• Mech Mania: 20 robot giocabili inclusi nuovissimi mech con abilità, mosse, abilità e mosse definitive uniche.

• Arene pericolose: Terreni di combattimento competitivo che includono elementi dinamici come geyser, pozze di lava e piattaforme che incoraggiano la strategia e risultati inaspettati.

• Modalità di gioco migliorate: Scegli il tuo stile di gioco tra diversi tipi di scontro inclusi 1v1, 2v2, mischia e diversi giochi come Xenoswarm, King of the Hill e altro ancora.

• Personalizzazione espansiva: Sblocca una marea di elementi estetici e accessori per il tuo mech preferito nel Garage.”