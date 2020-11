Gigantosaurus Il Gioco: nuovo trailer con gli elogi della stampa

Gigantosaurus Il Gioco è disponibile da marzo su PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One e Steam. Nelle ultime ore BANDAI NAMCO Entertainment Europe, Cyber Group Studios e Outright Games hanno pubblicato un trailer con gli elogi della stampa, che potete vedere in fondo alla notizia

Come scritto nel comunicato di Bandai Namco:

Basato sullo show di successo di Disney Jr., è il gioco perfetto per le famiglie: giocare tutti insieme in multiplayer (fino a quattro persone) e divertirsi con corse, epici livelli e un mondo colorato da esplorare. Con il Natale che si avvicina, questo è il titolo giusto per vivere delle avventure incredibili tutti insieme!