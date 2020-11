Star Renegades: in arrivo su One, Switch e PlayStation 4

Raw Fury e Massive Damage Games hanno annunciato che Star Renegades, il rogue-like strategico disponibile su Xbox Game Pass per PC e Steam, uscirà su Xbox One (anche tramite Xbox Game Pass per console) e Nintendo Switch il 19 novembre mentre, la versione PlayStation 4 sarà disponibile dal 25 novembre.

Il titolo con profonde radici strategiche e RPG uscì precedentemente su PC tramite Steam il giorno 8 settembre. Inoltre, le versioni PlayStation 4 e Nintendo Switch riceveranno delle edizioni fisiche in Giappone. Vi lasciamo ad una descrizione del prodotto presa direttamente da Steam.

RISCATTA. SOPRAVVIVI. RIPETI

Un robot di servizio chiamato J5T-1N è arrivato nella tua dimensione per avvisarti di una catastrofe imminente, per mano dell’inesorabile Imperium.

Lotta per la sopravvivenza in una campagna procedurale emergente a missioni, con un sistema di battaglia tattico reattivo a turni che dà particolare spazio a interruzioni e contromosse. A sbarrarti la strada c’è il sistema Intelligent Adversary, con ufficiali nemici che evolvono e salgono di grado.

Quando la tua squadra di eroi cade in battaglia contro l’Imperium e la speranza è ormai persa, J5T-1N deve balzare in un’altra dimensione per dare una chance di vittoria al prossimo gruppo di eroi grazie a ciò che hai appreso. Ogni dimensione e ogni partita è unica, appassionante e mai uguale.

CARATTERISTICHE