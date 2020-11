Apex Legends: pubblicato il Battle Pass trailer

In attesa dell’inizio della stagione 7 di Apex Legends (stando al tweet del’account ufficiale che dice la 8 di sera PT, vuol dire che sarà disponibile qui in Italia dalle 5 di domani mattina), è stato pubblicato un filmato relativo al Battle Pass che accompagnerà i giocatori del battle royale di Respawn Entertainment ed Electronic Arts per i prossimi mesi.

Questo il testo che accompagna il filmato:

Ottieni il Battle Pass e completa le sfide per sbloccare oggetti leggendari come High Class Wraith, Fast Fashion Octane e Cutting Edge Reactive R99.

Apex Legends Stagione 7 – Ascension porta un nuovo Battle Pass ricco di ricompense di alta classe. Sblocca immediatamente la Legendary Prowler Polished Perfection quando acquisti il Battle Pass, insieme a tre nuove skin legendarie. Quindi combatti attraverso le sfide giornaliere e settimanali per ottenere ricompense uniche come nuovi Holo-Spray, Apex Pack, XP Boost, skin, Music Pack, Loading Screens, Skydive Emote, Quips e altro! Prendi il bundle per sbloccare istantaneamente i primi 25 livelli.

Ricordiamo che questa season 7, oltre al battle pass, porterà diverse novità: in primis la nuova leggenda Horizon, la nuova mappa Olympus, il veicolo Trident, e i Club.

Qui sotto potete vedere il filmato, incentrato soprattutto sulle skin di Wraith, Octane e Horizon.