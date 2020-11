Call of Duty Black Ops Cold War: 100 GB di spazio richiesti su Xbox

Al giorno d’oggi, la serie di Call of Duty non è più ormai soltanto riconosciuta in quanto serie di FPS ma, per quanto possa essere un collegamento alquanto negativo, viene soprattutto associata alle grandi dimensioni che gli ultimi titoli portano con loro. L’ennesimo caso è, ovviamente, quello di Call of Duty Black Ops Cold War.

Recentemente si è saputa la quantità di spazio necessaria su PC che, per modo di dire, non è poi così poca. Si parla infatti di 175 GB di spazio o addirittura 250 GB per i settaggi massimi di qualità. Fortunatamente, i numeri su console non sono così spropositati ma, comunque, non si va troppo per il leggero.

Come potete vedere sulla pagina del Microsoft Store, la new entry targata Activision peserà ben 100 GB su tutta la linea di sistemi Xbox. Questo potrebbe non rappresentare un enorme problema per Series X ma, la sorella più piccola, la quale sembrerebbe avere soli 364 GB di spazio libero, potrebbe vedersela brutta.

Call of Duty Black Ops Cold War arriverà a breve sugli scaffali e negli store digitali, esattamente il giorno 13 novembre per PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One e PC. Recentemente sono stati dati dettagli per quanto riguarda la campagna singleplayer del titolo, come potete vedere qui.