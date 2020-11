Apex Legends: disponibile il pre-load su Steam

Per tutti coloro che aspettavano Apex Legends su Steam, oggi è la vigilia del gran giorno ma, come ogni vigilia che si rispetti, ci si regala momenti di emozioni già da quel giorno. Così, Respawn Entertainment e Electronic Arts hanno reso disponibile, da oggi, il pre-caricamento.

La release del battle royale di successo sulla piattaforma di Valve, coincide con il lancio della Stagione 7 Ascensione. Introdurrà una nuova mappa, Olympus, assieme ad un nuovo pass battaglia con più di 100 nuovi accessori cosmetici. Nuove meccaniche, inoltre, faranno la loro apparizione come il Tridente, un veicolo di squadra e altro ancora.

Probabilmente però, la più grande aggiunta di questa stagione è proprio Horizon, la nuova Leggenda. Si tratta di una specialista della gravità che può schierare un corpetto per poi usarlo su se stessa o sui compagni di squadra o, ancora, sui nemici per renderli bersagli facili. Infine, la sua Ultimate permetterà di aprire un buco nero in Apex Legends.