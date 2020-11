XIII Remastered: pubblicato un video sulle musiche

Poco fa Microids e PlayMagic Malta hanno rilasciato un nuovo filmato relativo a XIII, FPS che arriverà a breve nella sua versione Remastered. Il filmato in questione è incentrato sulla musica del gioco, e a parlare è il compositore francese Lionel Gaget.

Tra un pezzo al piano e i sintetizzatori, Gaget spiega della diversità di utilizzo della musica tra momenti più calmi e quelli invece con più azione e con i combattimenti, dovendo trovare la coerenza tra quello che il giocatore vede e il gioco stesso, cercando di non essere mai invadente. Come dice lo stesso compositore, la colonna sonora sarà disponibile sia in vinile che nelle piattaforme online.

Lasciandovi qui sotto il video, vi ricordiamo che XIII Remastered sarà disponibile dal 10 novembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One, mentre la versione Switch arriverà nel 2021.