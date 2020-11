Silent Hill: il reboot verrà annunciato ai TGA?

Sembra proprio che quest’anno terminerà esattamente come è iniziato, con rumor di Silent Hill o di un suo reboot da parte di Konami in collaborazione con Sony. Si suppone tutt’oggi ssarà esclusiva PlayStation 5 ma questo fantomatico progetto ha, nel corso dell’anno, accumulato un’enorme serie di rumor e, ora, arriva l’ennesimo che punta alla fine dell’anno.

Roberto Serrano, business analyst ha, tramite il suo account Twitter, condiviso informazioni di voci che vedono un possibile annuncio di un reboot della celebre saga horror ai The Game Awards che si terranno il prossimo mese, il giorno 10 dicembre. Non è il solo, infatti anche alcuni insiders da Rely on Horror hanno suggerito la stessa cosa e, quest’ultimi, si sono spesso rivelati affidabili.

Non è la prima volta che sentiamo voci su voci che, alla fin dei conti, si sono rivelate infondante e inesatte. Questo potrebbe tranquillamente ricevere lo stesso fato come, d’altronde, potrebbe essere la volta buona che, tra poco più di un mese, vedremo qualcosa di concreto su questo tanto vociferato reboot di Silent Hill. Intanto, qui sotto vi lasciamo il tweet di Roberto Serrano. Infine, GamesVillage ci tiene a precisare che si tratta di un rumor e, pertanto, vi invitiamo a prendere il tutto con le pinze, non trattandosi di notizie ufficiali.