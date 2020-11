Octopath Traveler Champions of the Continent: H’aanit sarà tra i personaggi

Il prequel in arrivo su mobile, Octopath Traveler Champions of the Continent, da parte di Square Enix conterrà tra i personaggi anche il cacciatore H’aanit, celebre personaggio proveniente dal titolo originale della serie. Sarà doppiato da Yuko Kaida e accompagnato dalla sua fedele compagna Linde. Questo sarà uno dei tanti personaggi a disposizione.

Il tweet, che potete trovare in calce, menziona che il personaggio arriva in realtà da qualche anno prima rispetto gli avvenimenti dell’originale capitolo su Nintendo Switch. H’aanit sarà disponibile a partire dal 5 novembre. Attualmente, Octopath Traveler Champions of the Continent è disponibile solo in Giappone su iOS e Android. Sebbene si tratti di un gacha su mobile, ha un finale degno di un JRPG.