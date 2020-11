Burberry in partnership con Tencent Games

Il marchio di lusso con sede nel Regno Unito Burberry ha firmato una partnership con Tencent Games per integrare i suoi prodotti nel gioco mobile online Honor of Kings in Cina. I termini finanziari e la durata dell’accordo non sono stati divulgati, né è stato esattamente ciò che le due società faranno per integrare il marchio nel gioco multiplayer nell’arena di battaglia, oltre a dire nell’annuncio che includerà contenuti digitali interattivi e fornirà un modo per i consumatori connettiti con i prodotti Burberry online.

Inoltre, non è chiaro se questa partnership si estenderà agli sforzi di Esport di Honor of Kings di Tencent .

Tencent e Burberry hanno affermato che con questo nuovo impegno si stavano rivolgendo ai “clienti cinesi alla moda e al primo posto digitale”.

Lunedì, TiMi Studios di Tencent Games ha annunciato che Honor of Kings ha superato i 100 milioni di utenti attivi giornalieri medi dall’inizio dell’anno .