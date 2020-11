Rainbow Six Siege: mostrato il teaser dell’operatore Aruni

Ieri era stata annunciata la nuova operazione Neon Dawn di Rainbow Six Siege. Poco fa invece sui profili social del’FPS di Ubisoft è stato mostrato un breve teaser trailer del nuovo Operatore in arrivo, Aruni (difensore). Il Tweet qui sotto fa sapere che quando è in gioco bisogna fare attenzione ai laser, ma per saperne di più bisogna aspettare l’8 novembre alle 18:00, quando ci sarà il reveal completo.

Ricordiamo inoltre che in questo periodo è in corso il Rainbow Six Siege November Major

Un nuovo Operatore sta per unirsi al Team Rainbow, attenzione ai laser quando Aruni 🦾 è in gioco.

🍿 Anteprima Operation Neon Dawn

📅 8 novembre ore 18.00

— Rainbow Six IT (@Rainbow6IT) November 4, 2020

Per l’occasione è stata aperta anche la scheda del personaggio sul sito ufficiale, con la sua storia:

Conosco Apha “Aruni” Tawanroong da anni. Quando l’ho incontrata era una detective della Royal Thai Police. All’inizio pensavo di non piacerle, ma mi stava solo prendendo le misure. È molto cerebrale, la sua mente è sempre al lavoro elaborando qualcosa e creando collegamenti che sfuggono a tanti altri. Questo è ciò che faceva di lei una detective eccezionale. Abbiamo lavorato insieme a Bangkok, ma la maggior parte dei dettagli di quell’operazione sono ancora secretati. Rimase ferita gravemente… Credevamo di averla persa.

Per concentrarsi sulla sua riabilitazione, Aruni dovette lasciare la Royal Thai Police. Ha affrontato ogni sfida di petto, con la sua solita positività e concentrazione. Una volta guarita del tutto, ha ripreso a lavorare come detective privata. Ha risolto alcuni casi importanti che le hanno fatto un’ottima pubblicità. Immagino sia così che Jaimini “Kali” Shah è venuta a sapere di lei. Non molto tempo dopo, Aruni è stata arruolata in Nighthaven. Con i suoi sensi affinati e grandi capacità deduttive, è un difensore eccezionale.

Non ci vedevamo da quell’ultima operazione andata male, a Bangkok, ma ho sempre cercato di rimanere in contatto con lei. Sentivo di averla delusa, e le sue risposte telegrafiche ai miei messaggi sembravano fin troppo lapidarie. Ho pensato ce l’avesse con me. Invece, la verità è che ad Aruni piace tenersi impegnata. È determinata, molto motivata e sempre concentratissima, e quello che io pensavo fosse risentimento nei miei confronti era semplicemente distrazione. Quando finalmente ci siamo rivisti, qualche settimana fa, è stato come se nulla fosse cambiato.

Mi piacerebbe molto lavorare nuovamente con Aruni. Il suo ruolo in Nighthaven probabilmente non le lascerà molto spazio per operazioni ufficiali, ma sarà comunque un elemento prezioso per il Programma. È anche dotata di un intelligentissimo gadget che rallenta i nemici e ne limita i movimenti. All’Invitational saremo in squadre diverse ma, una volta conclusi i giochi, avremo sicuramente un po’ di tempo per concederci una rimpatriata. Il fatto è che ad Aruni non piace rivangare il passato: è sempre concentrata sul futuro, sull’andare avanti e rendere il mondo un luogo più sicuro. Sarebbe bello se anche altri, fra noi, condividessero la sua dedizione a questa filosofia.

*- Jordan “Thermite” Trace