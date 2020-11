Xbox Series S: ci saranno solo 364 GB di spazio?

Il futuro del gaming è in arrivo. A meno di una settimana dal lancio delle prime console next-gen sul mercato, Xbox Series X e la sua “sorella minore” Xbox Series S, tanti particolari continuano a emergere sulle due nuove creature di casa Microsoft. In particolare i fan si stanno concentrando sulle prestazioni delle SSD, che hanno sostituito i più lenti HDD.

Tuttavia una cosa che le nuovissime unità di memoria a stato solido condividono con i vecchi hard-disk è il fatto che non tutto lo spazio disponibile può essere utilizzato. Sembra infatti che soltanto il 70/71% dello spazio su SSD sarà utilizzabile per l’archiviazione di giochi e app. Se su Xbox Series X questo garantisce circa 650 GB liberi non è così per Xbox Series S, che, a quanto pare metterà a disposizione soltanto 364 GB, una cifra tutt’altro che soddisfacente parlando in termini di giochi next-gen.

L’indiscrezione è arrivata dall’utente Reddit spread20, che a quanto pare ha ricevuto un esemplare della piccola di casa Microsoft in anticipo, e ha colpito negativamente molti giocatori. Per capire quanto pochi siano 364 GB di fronte alle necessità dei più moderni titoli next-gen basti pensare che Activision ha annunciato che il nuovo Call of Duty Black Ops Cold War necessiterà di 175 GB liberi per essere istallato su PC, una richiesta di spazio che sale a 250 GB se si desidera giocare in 4K (anche se su tutta la linea Xbox sembra che “basteranno” 100 GB).

A onor di cronaca va comunque detto che molti ritengono che lo spazio occupato da ogni singolo titolo su Xbox Series S sarà minore, in quanto la console scaricherà i giochi con una risoluzione più bassa rispetto al resto delle console next-gen. Per il momento non ci resta che aspettare e vedere che cosa succederà dopo l’uscita della nuova generazione di console Microsoft.