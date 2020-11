Sea of Thieves: ecco le prestazioni sulla next-gen Xbox

Sea of Thieves sarà soltanto uno dei titoli della Rare che riceveranno un upgrade per la next-gen delle console Xbox. Oggi il developer ha svelato che cosa bisognerà aspettarsi dal suo storico titolo action-adventure sulle nuove Xbox Series X e Xbox Series S. Sembra infatti che, oltre a godere di tempi di caricamento estremamente più rapidi, le versioni next-gen di Sea of Thieves gireranno ad altissima risoluzione.

Nello specifico, su Xbox Series X, il gioco raggiungerà i 4K a 60 frame per secondo, mentre su Xbox Series S bisognerà “accontentarsi” di 1080p a 60 frame per secondo.

Sea of Thieves è certamente uno dei giochi di maggior successo pubblicati dagli Xbox Game Studios: dalla sua uscita nel 2018 il titolo ha avuto numerosi aggiornamenti (l’ultimo, il Fato dei Dannati, è uscito a fine ottobre), e proprio questa estate ha superato i 15 milioni di giocatori (anche se la fanbase viene a volte considerata troppo tossica). Un successo notevole per Microsoft, oltre a essere la dimostrazione che Rare sappia uscire (e con ottimi risultati) dalla “confort zone” dei giochi single player.

Il titolo è attualmente disponibile su Xbox One e PC, oltre che su Xbox Game Pass. Xbox Series X e S faranno il loro esordio sul mercato il 10 novembre, con tantissimi altri titoli, tra i quali bisogna certamente citare Gears 5 (che avrà tanti nuovi contenuti esclusivi e un multiplayer che gira a 120 fps) e ovviamente un grande classico come Halo the Master Chief Collection.

Anche voi non vedete l’ora di partire all’arrembaggio dei vostri nemici? Manca meno di una settimana ormai!

Excited about setting sail on Xbox Series X or Xbox Series S? These are the key optimisations for your next-gen Sea of Thieves experience, so get set to enjoy some silky-smooth skelly smashing:

⏱️ Improved load times

⬛ 4K, 60FPS on Xbox Series X

⬜ 1080p, 60FPS on Xbox Series S pic.twitter.com/RESsON2uxZ

— Sea of Thieves (@SeaOfThieves) November 4, 2020