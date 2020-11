Friday the 13th: il gioco pronto a chiudere i server

I giocatori, si sa, sono volubili. Difficilissimi da accontentare, a volte si appassionano a un titolo fino a renderlo uno straordinario successo, altre invece lasciano cadere nel dimenticatoio tutto il duro lavoro degli sviluppatori. Dopo tre anni anche Friday the 13th, il gioco ispirato al popolare franchise horror cinematografico Venerdì 13, nato dall’immaginazione di Sean S. Cunningham, ha dovuto arrendersi a questa regola. Il gioco era infatti uscito nel 2017 (e approdato su Nintendo Switch nel 2019).

Il developer Gun Media, ha annunciato che con la prossima patch, quella di novembre 2020, i server online del gioco verranno chiusi, decretando la fine per il titolo e per la sua (orma esigua) fanbase. La comunicazione è stata data con un post condiviso sui forum ufficiali del gioco dal lead community developer mattshotcha, che ha spiegato come tutte le esperienze abbiano una fine. Tuttavia, se siete tra i fan accaniti che ancora si divertono con gli amici al multiplayer di questo titolo non disperate: il quickplay e i match privati continueranno a essere disponibili.

La patch di novembre sarà dunque l’ultima di Friday the 13th, con il team che si è prodigato nel “risolvere completamente una lunga lista di problemi per i giocatori”. Con l’uscita della patch anche i forum verranno chiusi e archiviati, anche se potranno essere consultati dai giocatori che vorranno trovare una risposta alle loro FAQ.

Anche se sembra che il gioco sia morto e sepolto però, bisogna tenere presente che rimarrà disponibile all’acquisto in tutti i negozi specializzati. Inoltre gli sviluppatori hanno rassicurato i fan: la patch introdotta all’inizio della pandemia che donava ai giocatori il doppio dei punti vita verrà lasciata attiva. Una buona notizia, alla fine di tutto.