My Hero Academia: la vera differenza tra Ochaco e Toga!

Il manga di My Hero Academia si trova nel pieno dello scontro tra i Pro-Heroes e l’Unione dei Villain, ma all’interno di questa mastodontica battaglia è un duello in particolare ad attirare tutta l’attenzione dei fan, quello tra Ochaco e Toga. I due personaggi infatti erano spesso stati visti come speculari, nonostante si trovassero ai due lati diversi della barricata. Nell’ultimo capitolo però Ochaco ha evidenziato la vera differenza tra lei e Toga. Attenzione, vi avvisiamo, questo articolo contiene spoiler!

Nel capitolo 288, Toga si era resa responsabile di un terribile omicidio, soltanto per rintracciare Ochaco senza essere riconosciuta, per poterle porre una domanda, credendo che l’amore che entrambe provano per Izuku potesse, in qualche modo, avvicinarle. Nel corso del loro scontro, durante il capitolo 289, però Ochaco ha gridato a Toga una frase emblematica, che ha lasciato affiorare tutte le differenze tra i due personaggi:

“Se vuoi vivere la tua vita come ti pare, minacciando le persone, allora dovrai anche sopportare le conseguenze!”



Un concetto forte, parole che con tutta probabilità a Toga non ha fatto piacere sentirsi dire. Tuttavia la differenza era intuibile già nella storia dei due personaggi: Ochaco aveva inizialmente scelto di intraprendere la strada per diventare un eroe per aiutare la sua famiglia in difficoltà finanziarie, per poi scoprire che aiutare la gente e salvarla era la vera vocazione della sua vita. Tutto il contrario per Toga, che invece ha voluto vedere come crudeli e cattive tutte le persone che, secondo lei, le hanno impedito di essere davvero se stessa. Due personaggi così profondamente diversi, anche a livello di idee, che non potranno mai trovare un terreno comune sul quale incontrarsi.

Vi ricordiamo che My Hero Academia è pronto a tornare con la quinta stagione dell’anime, che è stata annunciata di recente! Per tutti gli aggiornamenti, continuate a seguirci!