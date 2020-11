Raspberry Pi 400, tornano gli Home Computer!

Raspberry Pi 400 è una interessante macchina a basso costo in uscita sul mercato che, a detta del produttore, Raspberry Foundation, avrà costi parecchio contenuti, si parla di prezzi di lancio tra gli ottanta ed i cento euro per unità, e che presenta il sistema operativo Raspberry Pi OS, il tutto contenuto in una tastiera, esattamente come ai tempi dei primi Home Computer.

Raspberry Pi 400, un paradiso per l’emulazione

Si, Raspberry Pi 400 riprende la filosofia di sistemi di culto del passato, come Texas Instruments TI/99, del 1979, Commodore VIC 20 del 1981, o Sinclair ZX Spectrum e l’inossidabile Commodore 64, entrambi del 1982. Proprio questi Home Computer, paradossalmente potrebbero essere quelli a girare sul nuovo dispositivo, che, come sappiamo, è decisamente adatto per l’emulazione, oltre che essere un vero entry level per il mondo PC, benché senza Windows, ovviamente. Per maggiori informazioni sull’emulazione per questo sistema operativo vi rimandiamo a questa pagina. A quanto pare, dunque, tornano ufficialmente gli Home Computer! Ben quaranta anni dopo i loro progenitori.

Raspberry Pi 400, le caratteristiche tecniche

Di seguito le caratteristiche del sistema, che nella versione base costerà solo 74 euro, un prezzo decisamente competitivo. SoC: Broadcom BCM2711 quad-core Cortex-A72 (ARM v8) 64-bit SoC @ 1.8GHz Memoria: 4GB LPDDR4-3200 Connettività: Dual-band (2.4GHz and 5.0GHz) IEEE 802.11b/g/n/ac wireless, Bluetooth 5.0, BLE, LAN Gigabit Ethernet, 2 × USB 3.0 e 1 × USB 2.0, Header 40-pin GPIO orizzontale, 2 × micro HDMI ports (supporta sino a 4K60), H.265 (4Kp60 decodifica); H.264 (1080p60 decodifica, 1080p30 codifica); OpenGL ES 3.0 Scheda microSD per l’installazione del sistema operativo e la memorizzazione dei dati, una tastiera compatta a 78- o 79 tasti integrata (a secondo della variante regionale), alimentazione 5V DC tramite connettore USB. Temperatura operativa: da 0°C a +50°C. Dimensioni: 286 mm × 122 mm × 23 mm.