One Piece: Yamato era comparsa nel manga da tempo!

Tutti gli appassionati lettori del manga di One Piece lo sanno: Kaido ha una figlia. Una figlia davvero straordinaria, che la pensa in modo diametralmente opposto rispetto a lui. Il personaggio di Yamato (di cui recentemente Weekly Shonen Jump ha rivelato la versione colorata) ha fatto la sua comparsa ufficiale nel manga capolavoro di Eiichiro Oda soltanto nel capitolo 983, guadagnandosi subito l’affetto degli appassionati. Eppure null’ultimo numero del manga, recentemente uscito su Weekly Shonen Jump, abbiamo scoperto di aver visto la ragazza molto prima. Vi avvisiamo, questo articolo contiene spoiler!

Al termine del capitolo 994 abbiamo visto Yamato ergersi coraggiosamente di fronte a uno dei Guerrieri Volanti, Sasaki, per proteggere il piccolo Momonosuke dagli attacchi degli sgherri di Kaido. Un gesto enormemente nobile quello della ragazza, che decide dunque di passare definitivamente dalla parte dei Kozuki nella tremenda guerra per il paese di Wano che ha appena avuto inizio.

Momonosuke e Shinobu le chiedono dunque chi sia, e finalmente Yamato, invece di continuare con la sua identificazione con Oden, risponde con il suo vero nome, e rivelando parte della sua storia. La figlia di Kaido rivela infatti di essere stata presente, quel giorno di vent’anni prima, quando Oden aveva affrontato a testa alta la pena di morte, bollendo nella pentola d’olio per un’ora mentre teneva i Nove Foderi Rossi al sicuro al di sopra della sua testa. Yamato era lì anche quando Shinobou aveva pronunciato il suo accorato discorso in difesa di Oden.

E ci siamo accorti, così, di aver conosciuto la giovane ben prima che il suo personaggio venisse introdotto ufficialmente, già durante il capitolo 971. Yamato ha anche rivelato di essere corsa verso Kuri, al palazzo di Oden, per cercare di aiutare la sua famiglia, ma di essere stata ancora troppo debole, e di non essere riuscita a impedire a Kaido di minacciare Momonosuke. Sicuramente ora la giovane avrà l’occasione di redimersi, e di aiutare il futuro shogun di Wano. E poi, perché no, proprio come Oden, potrebbe prendere il largo, magari proprio a bordo della Thousand Sunny con Monkey D. Luffy (il reclutamento nella ciurma di Cappello di Paglia sarebbe ancora aperto, del resto).

Anche voi non vedete l’ora di scoprire cosa One Piece abbia in serbo per noi? Per tutte le novità non dovete fare altro che continuare a seguirci!