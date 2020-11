The Prince of Tennis: ecco il poster per il nuovo OVA

Il nuovo OVA ispirato a The Prince of Tennis, il manga sportivo opera di Takeshi Konomi, comincia a prendere forma, e a condividere qualche interessante immagine per stupire i suoi fan. Anche se il manga è terminato da anni, infatti, l’opera è tornata recentemente alla fama, grazie a una nuova serie di speciali OVA che si sono guadagnati il loro discreto seguito.

La nuova visual condivisa proviene dall’ultimo OVA, che farà il suo debutto in Giappone il prossimo anno, intitolato The Prince of Tennis: Hyotei vs Rikkai Game of Future. La cosa più interessante di questo titolo è che la trama sarà completamente originale per l’anime, e soprattutto che le due squadre che si scontreranno sul campo non si sono mai affrontate prima nella serie.

Nel film, che sarà rilasciato diviso in due parti, si incontreranno infatti per la prima volta la Hyotei Academy e la Rikkai Dai Fuzoko Chuu, e il tutto avverrà con la supervisione del creatore del manga originale. Konomi sarà infatti condiviso nelle riprese di questo OVA, ma bisognerà chiarire se la storia che sarà raccontata farà poi parte della timeline ufficiale di The Prince of Tennis: in breve, se il film sarà canonico!

Ad ogni modo il franchise è già pronto a ciò che verrà dopo. Si parla già, infatti, di un nuovo progetto successivo a questo OVA, un film con il quale la serie conta di fare il suo ritorno nelle sale cinematografiche. Anche se l’inizio dei lavori era previsto per quest’anno, i ben noti problemi legati alla diffusione del Covid-19 hanno consigliato di postporre la produzione al 2021.

Anche voi non vedete l’ora di scoprire tutto sul nuovo film di The Prince of Tennis? Continuate a seguirci per tutte le notizie!