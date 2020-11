Bravely Default II: rivelati personaggi principali, mondo, sistema e lavori

Square Enix ha rilasciato nuove informazioni per Bravely Default II che presentano i personaggi principali, il mondo, i sistemi e i lavori del gioco. Di seguito la storyline del gioco:

La saga inizia quando il nostro eroe Seth, un giovane marinaio, si lava sulla riva di uno dei cinque regni di Excillant. Qui incontra Gloria di Musa, una principessa che è fuggita dal suo regno quando è stato distrutto dalle forze del male intenzionate a rubare i suoi cristalli. Incontra anche Elvis e Adelle, due viaggiatori determinati a decifrare un libro magico e misterioso. Guidato dal destino, sta a te fermare le forze che minacciano questi eroi e tutta Excillant.

Di seguito una panoramica delle caratteristiche:

Personaggi

Seth (doppiato da Shunsuke Takeuchi)

Gloria of Musa (doppiato da Yu Shimamura)

Elvis Lazlow (doppiato da Kazuhiko Inoue)

Adelle Ein (doppiata da Yukana)

Sloane, The Blue Forest (doppiato da Hideyuki Tanaka)

Placido Halcionia (doppiato da Kento Fujinuma)

Dag Rampage (doppiato da Junichi Suwabe)

Selene Noetic (doppiata da Tomoyo Kurosawa)

Mondi

Il continente di Excillant

Vari mondi riempiono il continente di Excillant, dove è ambientata la nostra storia. Cosa attende i nostri eroi prima che decidano di raggiungere i loro obiettivi?

Halcionia, il paese della brezza primaverile

Un paese panoramico ricco di natura e governato da Re Placido, noto come un grande soldato. Ha ottenuto l’indipendenza dal paese di Musa, nel nord, circa 400 anni fa. Molti visitano la nazione per l’assortimento di prelibatezze.

Sistema

Oltre a un tradizionale sistema di combattimento a turni che combina lavori e abilità, puoi goderti battaglie innovative e strategiche uniche per la serie Bravely assumendo il controllo dei tuoi turni tramite il sistema Brave e Default. Utilizzando Brave, puoi ottenere un avanzamento in BP per eseguire fino a quattro attacchi consecutivi. Utilizzando Default puoi difendere mentre guadagni BP.

Lavori e abilità

Ogni personaggio ha un lavoro principale e un lavoro secondario. Combinando i lavori, puoi gestire due abilità contemporaneamente. Puoi creare un tuttofare bilanciato in attacco in difesa, o forse un personaggio specializzato in magia. Le tue tattiche e il modo in cui sviluppi ogni personaggio dipendono da te.

I lavori che potrai trovare in Bravely Default II sono:

Freelancer

Vanguard

White Mage

Black Mage

Monk

Thief

Visita il sito del gioco qui.