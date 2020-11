Call of Duty BOCW: confermata la modalità Multiplayer Maps

I giocatori hanno potuto dare una buona occhiata a molte delle mappe di Call of Duty: Black Ops Cold War durante i periodi Alpha e Beta. I giocatori hanno potuto sperimentare un’ampia selezione di modalità di gioco multiplayer su mappe di diverse dimensioni. Mentre alcune mappe del gioco sono state ben accolte, altre avevano bisogno di alcune modifiche prima del loro lancio completo. Treyarch e Activision avevano rilasciato un elenco completo di tutte le mappe che saranno disponibili per Call of Duty: BOCW durante il suo lancio. Queste mappe includeranno varie di modalità di gioco tra cui opzioni multiplayer standard 6vs6, Combined Arms 12vs12 e le lobby di 40 giocatori di Fireteam. Il gioco verrà lanciato con otto mappe confermate. Ogni mappa avrà una modalità di gioco limitata.

Di seguito alcune mappe del gioco: