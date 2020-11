Tabe-O-Ja: sarà lanciato il 28 novembre in Giappone

ll gioco di battaglia e azione di cucina Tabe-O-Ja verrà lanciato per Switch il 28 novembre, ha annunciato l’ editore Bandai Toys. Per maggiori informazioni visita il sito qui. Di seguito una panoramica del gioco:

Di Tabe-O-Ja è un gioco d’azione di cucina in cui puoi divertirti con battaglie strategiche. In qualità di chef speciale Tabe-O-Ja, cucinerai vari piatti tra cui giapponese, occidentale, cinese e altri ancora con azioni di cucina Joy-Con, ed evocherai il Tabe-Gami” che dimora in ogni gustoso piatto. Con il tuo Tabe-Gami evocato, puoi formare la tua squadra originale, combattere contro chef rivali e il loro Tabe-Gami nello scontro mondiale di cucina chiamato il piatto più forte del mondo.



Joy-Con Cooking Actions e Tabe-Gami Battles

Tabe-Gami si sofferma su piatti gustosi. Puoi evocare questi Tabe-Gami usando i Joy-Contro per completare il tuo piatto. Le azioni di cottura dei Joy-Con hanno vari modelli basati sul piatto, tra cui saltare in padella, impilare gli ingredienti, cuocere a fuoco lento e altro ancora. Completando un piatto, puoi evocare un Tabe-Gami. Ogni Tabe-Gami è a tema dopo un piatto e la loro capacità di combattimento varia a seconda delle prestazioni delle tue azioni di cucina e del Tabe-Gami. Al lancio, Tabe-O-Ja presenterà un’affascinante lineup di oltre 69 personaggi unici. Inoltre, puoi formare una squadra con il tuo Tabe-Gami evocato e combattere contro chef rivali. Puoi evocare Tabe-Gami sul campo di battaglia selezionando il Tabe-Gami che desideri evocare ed eseguendo le azioni di cottura Joy-Con. In battaglia, Tabe-Gami può usare mosse speciali soddisfacendo determinate condizioni. Vince la battaglia chi distrugge la cucina dell’avversario.

Il gioco sarà disponibile nelle seguenti due edizioni:

Tabe-O-Ja Full Set (5.940 yen)

Codice di download del gioco (x1)

Ouja Gear (x1)

Extract Potion Pepper Ripper (x1)

God Recipe (x2)

God Recipe Lite (x4)

Tabe-O-Ja Mini Size (550 yen)

Codice di download del gioco (x1)

God Recipe (x1)

God Recipe Lite (x2)