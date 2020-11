Animal Crossing New Horizons: ha venduto 26,04 milioni di unità

Nintendo ha rivelato i dati di vendita aggiornati per i suoi titoli first-party più venduti sulla piattaforma. Con sorpresa, Mario Kart 8: Deluxe continua a dominare con 28,99 milioni di unità vendute fino ad oggi. Ma tra le novità, troviamo Animal Crossing: New Horizons, lanciato a marzo di quest’anno, che ha venduto 26,04 milioni di unità. Con Nintendo che rilascia aggiornamenti regolari per il titolo probabilmente non passerà molto tempo prima che superi Mario Kart 8: Deluxe.

Super Super Smash Bros.Ultimate ha venduto 21,10 milioni di unità mentre The Legend of Zelda: Breath of the Wild invece ha venduto 19,74 milioni di unità, avvicinandosi sempre di più a quel segno di 20 milioni. Anche Pokemon Sword and Shield , che festeggeranno il loro primo anniversario questo mese, vendendo 19,02 milioni di unità. Di seguito la classifica dei titoli Nintendo Switch più venduti: