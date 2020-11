Labyrinth of Galleria Coven of Dusk: rivelato trailer e informazioni

Nippon Ichi Software ha rilasciato un nuovo trailer per il dungeon RPG Labyrinth of Galleria: Coven of Dusk , oltre a presentare le classi di lavoro. Per maggiori informazioni, visita il sito ufficiale qui. Labyrinth of Galleria: Coven of Dusk uscirà per PlayStation 4 e PS Vita il 26 novembre in Giappone. Di seguito una panoramica:

Galleria Palace è una tenuta costruita in una zona remota. Si dice che al di sotto ci sia un labirinto inesplorato, dove sono conservate opere d’arte strane, misteriose e non identificate chiamate strange objects. Il giocatore diventa un ‘anima errante evocata alla lanterna magica Necrolantern dalla strega Madama Malta, e con l’aiuto della sua assistente di esplorazione Eureka, deve cercare gli strani oggetti nel labirinto sotterraneo. Si dice che il labirinto sotterraneo sia il luogo in cui sono conservate le opere d’arte misteriose e non identificabili conosciute come strange objects.

Aster Crow

Cavalieri che adorano i corvi e il potere delle stelle , noto come Aster. Questi soldati fantoccio orientati all’attacco che combattono brandendo una lancia pesante sono maestri della perseveranza con un eccellente equilibrio tra attacco e difesa. Questi personaggi brandiscono una letale lancia della torre. Sono bilanciati in attacco e difesa ed eccellono in resistenza in battaglia.

Rapid Venator

Cacciatori che brandiscono balestre incantate in grado di infliggere danni elementali a Fiamma, Nebbia e Fango. In quanto attaccanti a distanza, sono specializzati nell’infliggere danni da lontano. Sono maestri dell’attacco preventivo con un’evasione e una velocità d’azione fedeli al nome rapid.

Peer Fortress

Soldati pesanti specializzati in difesa e brandiscono armi chiamate katar. Combattono in prima linea per difendere il loro partito mentre creano aperture per i contrattacchi. Conosciuti anche come lo scudo del party, dimostrano il loro valore in lunghe battaglie.

Maid Mage

Specializzati nell’attacco e nella guarigione usando una magia chiamata donum. Estremamente vulnerabili, non sono tagliati per il combattimento ravvicinato. Ma dal momento che hanno un DP elevato, la risorsa utilizzata per lanciare la magia del donum, questo è un elemento che vorrai avere nel tuo party.