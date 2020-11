Don’t Worry Darling: il film è stato bloccato a causa della pandemia

Il nuovo film di Olivia Wilde, Don’t Worry Darling, con Florence Pugh e Harry Styles ha interrotto la produzione per circa due settimane a seguito di un test positivo per COVID-19. Deadline ha dato la notizia, riferendo che la persona che risultata positiva non era un membro del cast principale, ma qualcuno che era abbastanza vicino a loro, per cui la chiusura è stata ritenuta necessaria.

Secondo quanto riferito, New Line ha confermato la chiusura temporanea mentre lo studio esegue ulteriori test per scoprire se qualcun altro che lavora a Don’t Worry Darling è stato contagiato. Non appena è stato segnalato il test positivo, tutti sul set sono andati in isolamento immediato e, finora, nessun altro è risultato positivo. Olivia Wilde ha iniziato le riprese un paio di settimane fa e le foto del cast stellato hanno già iniziato a trapelare dal set nel centro di Los Angeles. La produzione riprenderà al termine del periodo di quarantena obbligatorio.

Don’t Worry Darling è solo l’ultima produzione a subire una battuta d’arresto legata a COVID e dimostra come questo virus non possa essere fermato anche con protocolli rigidi sul set. Anche lo studio gemello di New Line, Warner Bros., ha interrotto la produzione di The Batman dopo che la star Robert Pattinson è risultata positiva. Questi ritardi di produzione possono essere costosi, ma New Line può resistere alla tempesta meglio di una produzione indipendente. La verità è che questi ritardi sono la nuova normalità, perché per quanto uno studio possa controllare la sicurezza sul set, non può tenere traccia di centinaia di adulti fuori orario, quando le telecamere smettono di girare.

Ambientato negli anni ’50, Don’t Worry Darling è un thriller psicologico che vede Florence Pugh come una casalinga infelice che inizia lentamente a mettere in discussione la propria sanità mentale quando inizia a notare strani eventi nella sua piccola comunità utopica nel deserto della California. Styles interpreterà il perfetto marito di Florence, che la ama teneramente, ma le nasconde un oscuro segreto.

Chris Pine interpreterà il leader di un misterioso cantiere dove tutti gli uomini lavorano appena fuori città, e il resto del cast include KiKi Layne, Gemma Chan e Nick Kroll. Olivia Wilde svolgerà anche un ruolo di supporto chiave oltre alla regia, la sceneggiatura è di Katie Silberman, che ha riscritto la sceneggiatura originale di Carey e Shane Van Dyke.

Wilde e Silberman produrranno Don’t Worry Darling con Roy Lee e Miri Yoon di Vertigo, mentre i Van Dykes saranno i produttori esecutivi con Catherine Hardwicke. I dirigenti della New Line Daria Cercek e Celia Khong supervisioneranno il progetto per lo studio, per il quale il progetto è una priorità.