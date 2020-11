Munich: il nuovo film con Jeremy Irons inizia la produzione

Dopo il suo lavoro nominato agli Emmy nella miniserie della HBO Watchmen, Jeremy Irons sta per mettersi subito al lavoro con il nuovo film Munich, adattamento di Netflix del thriller di spionaggio omonimo di Robert Harris, in cui Irons sarà il protagonista seguito da un cast stellato. La trama del film, ancora non ufficiale, è questa:

“È l’autunno del 1938 e l’Europa è sull’orlo della guerra. Adolf Hitler si prepara ad invadere la Cecoslovacchia e il governo di Neville Chamberlain cerca disperatamente una soluzione pacifica. Con l’aumentare della pressione, Hugh Legat, funzionario pubblico britannico, e Paul von Hartmann, diplomatico tedesco, si recano a Monaco per la Conferenza di emergenza. All’inizio delle trattative, i due vecchi amici si trovano al centro di una rete di sotterfugi politici e di pericoli molto concreti. Con tutto il mondo a guardare, si può evitare la guerra e, in tal caso, a quale costo?”

Oltre a Jeremy Irons, che interpreterà Chamberlain, il cast del film includerà George MacKay (True History of the Kelly Gang) nei panni di Hugh Legat, Jannis Niewhöhner (Stazione di Berlino) nei panni di Paul Hartman, Sandra Hüller (Toni Erdmann) come Helen Winter, Liv Lisa Fries (Controparte) nel ruolo Lenya, August Diehl (A Hidden Life) come Franz Sauer, Erin Doherty (The Crown) nel ruolo di Pamela Legat e Martin Wuttke nel ruolo di Adolf Hitler, la sua seconda volta come interprete del famigerato dittatore dopo Bastardi senza gloria di Quentin Tarantino. Lo scrittore, Robert Harris, ha dichiarato:

“È fantastico vedere un attore del calibro di Jeremy Irons interpretare Neville Chamberlain. Questa sarà la prima volta che un film importante è andato oltre il culto di Winston Churchill e ha cercato di mostrare Chamberlain in una luce più comprensiva.”

La sceneggiatura del film è stata adattata da Ben Power (The Hollow Crown) con Christian Schwochow (The Crown, Bad Banks) che dirige il film e Andrew Eaton (The Crown) e Turbine Studios collegati alla produzione. La produzione è attualmente in corso in Germania, con l’intenzione di girare anche nel Regno Unito e una data di uscita per Munich è prevista da Netflix per il 2021.