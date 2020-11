Marvel’s Spider-Man Miles Morales: spot TV ufficiale

Insomniac Games e Sony Interactive Entertainment hanno appena pubblicato uno spot TV ufficiale della durata di 30 secondi di Marvel’s Spider-Man Miles Morales, intitolato “Sii te stesso”.

Mentre vi lasciamo allo spot che trovate in calce alla notizia, vi ricordiamo che l’ambizioso titolo targato Insomniac Games vedrà la luce come titolo di lancio per PlayStation 5 il 19 novembre qui in Italia, oltre che arrivare anche su PS4. Qui sotto, infine, una descrizione del titolo direttamente dal sito ufficiale PlayStation.





Essere migliori. Essere sé stessi. Accompagna Miles Morales alla scoperta dei suoi nuovi ed esplosivi poteri, e del significato profondo del ruolo di Spider-Man.