Demon’s Souls: un primo sguardo alla creazione del personaggio

In queste ore, Sony Interactive Entertainment sta sfornando novità su novità tramite il suo blog ufficiale. Tali novità vanno dallo spot pubblicitario di Miles Morales fino a Warframe, per arrivare a toccare anche Demon’s Souls che, ricordiamo, sarà esclusiva PlayStation 5 e titolo di lancio della stessa.

Proprio riguardo Demon’s Souls, le novità messe in campo da Sony e Bluepoint Games riguardano un aspetto caro a molti giocatori in generale, ovvero la personalizzazione del proprio alter ego virtuale in quel mondo oscuro e affascinante (il quale si presenterà benissimo nonostante il mancato raytracing) che la perla originariamente targata FromSoftware ci proporrà tra esattamente due settimane (qui in Italia).

Inoltre, è stata data anche un’occhiata alla Modalità Foto che, sin dall’inizio, sarà presente all’interno del titolo. Sarà altamente personalizzabile, potendo omettere l’elmo, mettersi in posa e altro ancora. Qui sotto potrete vedere alcuni estratti dell’articolo, mentre in calce trovate la galleria con le nuove immagini proposte da Sony.

Creare il proprio personaggio a proprio piacimento significa stabilire un legame emotivo con il mondo di Demon’s Souls. Non si gioca nei panni di un barbaro dai muscoli scolpiti o di un dio onnipotente, ma in quelli di una persona comune, vulnerabile e familiare. Insieme al proprio personaggio si affronteranno le stesse paure e le stesse sfide. Assistere alla morte del proprio amato personaggio è doloroso, ma questo sprona a ritornare sul campo di battaglia per cercare vendetta. Ogni vittoria è più dolce perché la propria creazione sopravvive.

A proposito di esibire il proprio personaggio: quale modo migliore per farlo se non con la nostra nuova modalità foto, che permette di immortalare i propri trionfi e le proprie tragedie, di festeggiare o di piangere con i propri amici (e con noi!). Come ci si può aspettare, la modalità foto contiene tutte le funzioni necessarie per creare scatti memorabili.

In modalità foto è possibile nascondere o visualizzare armi ed elmi, o addirittura nascondere del tutto il personaggio per catturare una scena spettacolare. È possibile, inoltre, mettersi in posa e cambiare espressione per scattare il selfie perfetto. Naturalmente è possibile modificare le impostazioni della fotocamera, zoomare avanti e indietro, aggiungere la grana, o mettere fuori fuoco gli amici (non si fa!).