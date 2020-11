Monster Hunter Rise: mostrata la personalizzazione in un nuovo video

L’anno prossimo vedremo il ritorno della serie di cacciatori di mostri più famosa nel mondo videoludico con Monster Hunter Rise, in esclusiva su Nintendo Switch. Del titolo in questione, abbiamo già potuto osservare abbastanza ma arrivano ancora dettagli, stavolta sulla personalizzazione.

Il nuovo gioco della serie Monster Hunter avrà, come al solito, il companion felino della razza Palico ma, in più, avremo la possibilità di avere un nuovo amico più simile ad un cane, chiamato Palamute. Nel video che trovate in calce alla notizia, potete osservare come sarà possibile personalizzare questo nuovo amico a quattro zampe, assieme al personaggio principale, ovviamente. Monster Hunter Rise è atteso per il 26 marzo 2021 in esclusiva su Nintendo Swtich.