Dontnod Entertainment attualmente al lavoro su 6 titoli

Negli ultimi anni, Dontnod Entertainment ha visto un’enorme crescita, dirompendo sulla scena con Life is Strange e continuando, poi, sulla strada del successo fino alle release più recenti. Con un nuovo studio aperto in Canada, Montreal, Dontnod ha ora in mente l’obbiettivo di diventare ancora più grande.

Durante un’intervista per GamesBeat, il CEO Oskar Guilbert ha riferito che lo studio di sviluppo ha attualmente in sviluppo una mezza dozzina di titoli allo stesso tempo.

Il nostro studio sta crescendo con attualmente sei titoli in sviluppo. Le nostre recenti release sono state ben recepite dalla stampa e dai giocatori. Sono veramente orgoglioso.



Uno dei sei titoli è, con molta probabilità, Twin Mirror, il quale sarà il primo titolo in assoluto ad essere interamente pubblicato solo e soltanto dalla Dontonod Entertainment il giorno 1 dicembre. Oltre a questo, sappiamo che Dontnod e Focus Home Interactive (i quali hanno già collaborato per Vampyr) stanno attualmente collaborando ad un altro progetto. Recentemente, Dontnod Entertainment ha rilasciato Tell Me Why, suddiviso in 3 episodi per PC e Xbox One. Potete trovare qui la nostra recensione.